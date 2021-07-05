2021 Motorlu Taşıtla Vergisi 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500 TL’yi aşmayanlar için bin 51 TL şeklinde olacak. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? MTV ödemleri ne zaman? İşte, 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında merak edilenler ve MTV 2. taksit sorgulama ve ödeme ekranı…

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MTV ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 Perşembe günü başladı 31 Temmuz 2021’e kadar da devam edecek.

MTV ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden online olarak veya banka şubeleri aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri peşin ya da kredi kartıyla taksit imkanıyla da yapılabiliyor.

Ödeme yapılmadığı zaman Maliye Bakanlığı araç sahiplerine uyarıda bulunur. Uyarıya rağmen araç sahibi ödemeyi yapmazsa Vergi Dairesi tarafından banka hesaplarına haciz konulur. Aynı zamanda gerektiğinde aracı bağlama yetkisi de vardır. MTV ödemelerinin geçirilmesi durumunda ödenecek tutara her ay gecikme faizi işlemeye başlar.

2021 MTV NE KADAR?

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500 TL’yi aşmayanlar için bin 51 TL, taşıt değeri 99 bin TL’yi aşmayanlar için bin 155 TL, taşıt değeri 99 bin TL’yi aşanlar için bin 261 TL olacak.

MTV 2. TAKSİT SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HANGİ ARAÇLARA MTV VERİLİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamına minibüs, otomobil, motosiklet ve otobüs gibi kara taşıtları olmak üzere uçak, helikopter, motorlu deniz araçları gibi hava ve deniz taşıtları da dahildir. Bu araçlardan birine veya birkaçına sahip olanların her biri için belirtilen miktarda MTV taksidini ödemesi zorunludur.