Kültür & Sanat MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde adayları belli oldu

MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde adayları belli oldu

Kültür & Sanat

MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde adayları belli oldu

MTV Film ve TV Ödülleri oylamayla belirlenen iki yeni kategori olan En İyi Müzik Belgeseli ve En İyi Müzikal An ödüllerinin adaylarını açıkladı.

09 Mayıs 2021, Pazar 17:34 Son Güncelleme:
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BTS’in Love Yourself: Speak Yourself dünya turunun sahne arkasını gözler önüne seren Break the Silence: The Movie belgeseli En İyi Müzik Belgeseli ödülüne aday gösterildi. Diğer adaylarsa Ariana Grande: Excuse Me, I Love You, Biggie: I Got a Story to Tell, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, Demi Lovato: Dancing with the Devil, Shawn Mendes: In Wonder, Taylor Swift: Miss Americana, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, The New York Times Presents: Framing Britney Spears ve Tina oldu.

10 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

En İyi Müzik Belgeseli ödülü için hayran oylaması 10 Mayıs’ta açılacak ve bir gün sonra sona erecek. Ödülün kazananıysa ödül töreninin ikinci gecesinde açıklanacak.

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