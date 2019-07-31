Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödeme süresi bugün doluyor. Peki, MTV borç sorgulama nasıl yapılır? MTV borcu nasıl ödenir? İşte detaylar…

MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. 1 Temmuz itibari ile başlayan MTV ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor.

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.

Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.

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Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı eklenir. Borcunuzu ödememeye devam ederseniz banka hesaplarınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gereken tutar tahsil edilir, gerekirse aracınız bağlanabilir.