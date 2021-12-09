2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Araç sahiplerini ilgilendiren haberin ardından milyonlarca kişi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak MTV zammının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı…

MTV NE KADAR OLDU?

2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 25 olarak belirlendi. 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girerken, 2022’de 1300-1600 cm3 silindir hacimli, değeri 123 bin 750 TL’nin üzerindeki sıfır aracın MTV’si 2 bin 746 TL olacak.

2022 ZAMLI MTV FİYATLARI

Diğer yandan MTV kanununa 2018’de yapılan bir ekleme ile elektrikli araçlara ilişkin vergi, I sayılı listedeki araçların yüzde 25’i olarak belirleniyor. Burada silindir hacmi yerine kW cinsinden motor gücüne bakılıyor. Araç kasko değerleri ise diğer araçlarla aynı şekilde kademelendiriliyor.

1-3 yaş arasında, 70 kW altında ve değeri 70 bin 625 TL’yi aşmayan bir elektrikli aracın MTV’si 328 TL olacak. Buna karşılık 240 kW üstü ve değeri 840 bin TL’nin üzerinde olan aracın vergisi ise 15 bin 658 TL olacak.