MTV’de 2022 tarifesi

Vergi, harç ve ceza artışlarında kullanılan ‘yeniden değerleme oranı’, ekim ayı itibarıyla açıklanan yurtiçi üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran yüzde 36.2 olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu oranı artırıp azaltma yetkisi bulunuyordu.

Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla oran yüzde 25’e indirildi.

İKİ FARKLI HESAP

Bu kapsamda, 1 Ocak 2022’den itibaren mevcut MTV ve MTV tutarı hesabında kullanılan matrah değerleri yüzde 25 arttı.

MTV’de iki farklı hesap söz konusu. 2017 yılında yapılan düzenlemeye göre araçların trafik tescilinin yapıldığı yıl ile araçların vergisiz fiyatları MTV’de belirleyici oluyor.

Daha önce aracın motor silindir hacmine ve yaşına bakılıyordu. Değişen sistemle aracın 1 Ocak 2018’den önce veya sonra trafiğe kayıtlı olup olmadığı MTV tutarını tayin ediyor.

ARAÇ DEĞERİNE GÖRE DURUM

2018’den sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.300 cc ve vergisiz fiyatı 70 bin 600 liranın altında olanlar 1.315 lira yıllık MTV ödeyecek. 1-3 yaş ve motor hacmi 1.300-1.600 cc arasında kalan, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 800 lira arasında olan otomobillerin vergisi ise 2.518 lira olacak.

Yine bu yıl alınan ve vergisiz fiyatı 123 bin 800 liranın üzerinde olan bir otomobilin MTV’si de 2 bin 747 liraya çıkacak.

2018’den önce trafik tescili olan 2017 model 1300-1600 cc motor silindir hacmi olan araçta ise MTV 1.715 liraya çıkacak.

MOTOSİKLETTE NE KADAR?

Minibüs, komyon, kamyonet ve otobüs gibi daha çok ticari amaçlı kullanılan araçların MTV tutarları da model yılına göre 506-7.149 lira arasında olacak. 1-3 yaş 100-250 cc arasındaki motosiklet vergisi de 245 lira olacak.

MTV’ler ocak ve temmuzda 2 eşit taksit halinde ödenebilecek.