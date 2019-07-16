Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018’den önce trafiğe çıkışının olup omadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr’den şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘gib.gov.tr’ sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor.

MOBİLDEN DE ÖDENEBİLİR

Vergi dairesinin internet adresi dışında bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından ödeme yapmak da mümkün. Bunun için bankanızın mobil uygulamasındaki ‘Vergi Ödemeleri’ kısmından ‘Motorlu Taşıtlar Vergisi’ bölümüne girmelisiniz. Buradaki alana aracınızın plakasını yazıp ödeme yapacağınız borç dönemini seçerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

TAKSİT İMKANI DA VAR

■MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı ekleniyor. Borcunuzu ödememeye devam ederseniz banka hesabınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gereken tutar tahsil edilir, gerekirse aracınız bağlanabilir.

■ Bankalar düzenledikleri kampanyalarla MTV ödemek zorunda olan kullanıcılarına destek oluyor. Örneğin, DenizBank ve İş Bankası’nda MTV’yi banka aracılığıyla ödeyenlere ücretsiz, faizsiz 3, TEB ve Yapı Kredi’de ise 2 taksit imkanı veriliyor. MTV ödemelerini Albaraka Türk’ten yapanlara ise kvk.com’dan alacakları cep telefonu ve tabletlerde yüzde 35’e varan indirim fırsatı sunuluyor.