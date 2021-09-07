Bakan Koca, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mu varyantı hakkında da bilgi paylaştı. Türkiye’de ağırlıklı olarak delta ve delta plus varyantı görüldüğünü belirten Bakan Koca, Mu varyantının ülkemizde görülüp görülmediğini de açıkladı…

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen çalışmalara göre, Mu varyantının bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsün yeni bir varyantı olduğu bilinen Mu varyantının aşılara karşı daha güçlü olduğu düşünülüyor.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Mu varyantı orijinal koronavirüs belirtileri ile benzerlik gösteriyor. Bu belirtiler arasında;

Balgamlı öksürük,

Nefes darlığı,

Kas ve eklem ağrıları,

Boğaz ağrısı,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

Baş ağrısı,

Ağır solunum yetmezliği,

Burun akıntısı,

Böbrek yetmezliği gibi sağlık problemleri bulunuyor.

MU VARYANTI TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantı olan mu varyantının Türkiye’de sadece iki vakada tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Koca, Türkiye’deki hastalarda ağırlıklı olarak "delta" ve "delta plus"un etkili olduğunu söyledi.