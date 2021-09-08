Mu varyantı ilk olarak Kolombiya’da tespit edilmişti, en son elde edilen verilere göre, şu anda dünya genelinde 39 ülkede görüldü. Henüz yeni bir tür olduğu için üzerinden daha fazla çalışma yapılması gereken Mu varyantı Türkiye’de de var mı merak ediliyor. İşte, Mu varyantı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

MU VARYANTI NEDİR?

Mu varyantı geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Kolombiya’da tespit edilmişti. Bilimsel adı B.1.621 olan Mu varyantının daha ölümcül olup olmadığına ilişkin henüz yeterli veri bulunmuyor. Koronavirüsün mutasyona uğramış bir hali olan Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceği düşünülüyor.

Bu yeni varyant, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde yaygın olmak üzere dünya genelinde 39 ülkede tespit edildi.

Yapılan çalışmalar, Mu varyantının, dünya genelindeki toplam vakaların yüzde 0,1'inden daha az bir orana denk geldiğini fakat Kolombiya'da bu oranın yüzde 39'a, Ekvador'da ise yüzde 13'e ulaştığını gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü yeni çıkan bu varyantın dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade ederken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantı yakın takibe aldı.

Mu varyantı ayrıca daha düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" beşinci varyant oldu. Daha önce de Lota, Eta, Lambda ve Kappa varyantları bu kategoriye alınmıştı.





MU VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

Mu varyantının belirtileri, orijinal koronavirüs belirtileri ile benzerlik gösteriyor.

Balgamlı öksürük,

Nefes darlığı,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

Yüksek ateş gibi belirtiler Mu varyantı belirtileri arasında yer alıyor.

MU VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Mu varyantının hızla yayılımı halk arasında endişeye neden olurken, yeni önlemler gelip gelmeyeceği de konuşulmaya başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye’de 2 hastada Mu varyantı tespit edildiğini açıkladı ve şu anda ek tedbirler getirmeyi düşünmediklerini kaydetti.

AŞILAR MU VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Mu varyantı ile ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de aşıların bu yeni varyanta karşı etkili olup olmadığı idi.

Günümüzde Mu varyantına yönelik ayrı bir aşı çalışması bulunmuyor. Ancak BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını belirtti.