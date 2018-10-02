Muallim, Şam'ın Ankara'nın İdlib yükümlülüklerini yerine getirebileceği düşüncesinde olduğunu belirtti.

'LAVROV GÜVENCE VERDİ'

Suriye Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un Rusya ile Türkiye’nin Soçi’de vardıkları anlaşmaları yerine getireceği konusunda güvence verdiğini vurguladı. El Mayadin televizyonuna konuşan Muallim, ''Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sürecin Soçi anlaşmalarına uygun olarak ilerlediği konusunda bana güvence verdi'' diyerek ekledi: ''Eğer Soçi anlaşmaları herhangi bir sebepten dolayı yerine getirilemeyecek olursa, her olayla ilgili ayrı bir görüşme olacak.''

'15 EKİM'İ BEKLEYELİM'

Türkiye’nin İdlib yükümlülüklerini yerine getirebileceği düşüncesini paylaşan Muallim, şöyle konuştu: ''İşlerin netleşmesi için 15 Ekim’i beklemek gerekir, fakat Türkiye’nin yükümlülüklerini yerini getireceğine inanıyorum.'' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki görüşmelerinde 15 Ekim'e dek İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması üzerinde anlaşmıştı. Tahran'dan yapılan açıklamada Rusya ile Türkiye'nin bu anlaşmasının İdlib'de olası bir savaşı önlediği belirtilmişti.