Türkiye Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

Türkiye

Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

12 Ekim 2021, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler,  Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu. Eve geldiğinde eşi Hakan Güler'i yatağında hareketsiz şekilde gören Betül Güler'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adil Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ferhat EKİNCİ/DHA

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