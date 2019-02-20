Muayene için gitti, 'Burası pis' diyerek yerleri süpürdü

Bugün öğle saatlerinde diş muayenesi için İznik Devlet Hastanesi’ne giden Sıdıka Yalçın (60), poliklinik katında sıra beklerken bir anda kapı arkasında bulunan fırçayı eline alarak hastane koridorunu süpürmeye başladı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

'BENİM İÇİMDEN GELİYOR'

Videoyu kaydeden kadın, Sıdıka Yalçın'a "Sen buraya temizliğe mi geldin? Buraya temizliğe değil muayene olmaya geldin. Temizlik için hastane personeli var. Bu işi onların yapması lazım, size düşmez" derken Sıdıka Yalçın ise, "Benim içimden geliyor. Ben evde de temizlik yapıyorum, buranın da temizliğini yaparım. Bir şey olmaz" diye yanıt verdi.

'TERTEMİZ, ÇİÇEK GİBİ'

Diş polikliniğinde görevli bir kadın ise Sıdıka Yalçın’a müdahale ederek süpürgeyi elinden aldı. Hastane Başhekimi Op.Dr. Dilek Baş, "Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var" dedi.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)