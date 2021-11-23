Muayeneyi unutmayın!

Trafikteki araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespiti için belirli aralıklarla yapılan işleme ‘araç muayenesi’ deniyor. Periyodik muayenede tüm Türkiye’de tek yetkili kuruluş TÜVTÜRK. Araç eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, daha eskiyse 2 yılda bir muayene ediliyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart.

EN GEÇ 9 GÜN ÖNCE

Aracın muayene tarihi, daha önce muayeneye geldiği tarih üzerinden hesaplanarak ruhsata işleniyor. Otomobilin ruhsatında yazan ‘Tescil Tarihi’ kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz. Muayene tarihi gelmeden 1 ay önce TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi ‘tuvturk.com.tr’ adresindeki ‘ücretsiz randevu’ sisteminden, en az 9 gün önce de ‘0 850 222 8888’ numaralı çağrı merkezinden ve e-Devlet üzerinden online olarak randevu alınabiliyor.

KARTLA ÖDEME

Ücretler ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl yüzde 9.11’lik bir artış yaşandı. Buna göre; otomobiller için muayene ücreti, 342.20 TL’den 372.99 TL’ye çıktı. Otobüs ve kamyon içinse 462.56 TL’den 503.86 TL’ye yükseldi. Tüm istasyonlarda nakit dışında kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Ödemelerde taksit yok. Ayrıca yarısını kredi kartı, yarısını nakit ödeme imkanı da bulunmuyor.

CAM FİLMİ VARSA!

Süresinde muayanesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınır. Ayrıca periyodik muayenelerde cam filmi yapıştırılmış camlar ve sonradan boyanmış camlar, ‘hafif kusur’ olarak değerlendirilir. Hafif kusurlu araçların başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneleri onaylanır. Yani cam filmi muayenenin yapılmasına engel değil.

İŞTE 2021 TARİFESİ

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 189.98 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 372.88 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 503.86 TL