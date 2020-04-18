Muazzez Abacı ve Mustafa Keser bu Kez canlı yayında buluşacak

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor. 19 Nisan akşamı yayınlanacak olan konserin ev sahipleri Muazzez Abacı ve Mustafa Keser. 21.30’da canlı yayında buluşacak olan iki sanatçı, 40 yıl sonra aynı sahneyi paylaştıkları ve Eylül 2019’da gerçekleşen konseri anons edecek. 40 yıl önce bir fuar kapsamında aynı sahneyi paylaşan Muazzez Abacı ve Mustafa Keser, şarkılarıyla izleyenlere moral verecek. Canlı yayınla da hayranlarıyla bir araya gelecek olan sanatçılar, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacaklar. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Muazzez Abacı ve Mustafa Keser konserinin ardından; Yıldız Tilbe, Kibariye&Halil Sezai, Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.