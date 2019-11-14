Muazzez Ersoy: Fay hattı gibiyim

Muazzez Ersoy, TRT Müzik’teki ‘Sevgiyle’ adlı programında sahnedeydi.

'Kuliste cam, ortadan ikiye ayrıldı'

Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı kostümün çok beğenilmesiyle ilgili, Muazzez Ersoy, “Kuliste cam, ortadan ikiye ayrıldı, nazar var” deyince, izleyicilerden biri, “Fay hattı gibisiniz, güzelliğinizden kırılmıştır” diye bağırdı.

'Ben de çok beğendim bunu'

Muazzez Ersoy da gülerek, ”Fay hattı gibiyim! Ben de çok beğendim bunu” dedi.





Bu haberi de okudular Muazzez Ersoy sahne öncesi kulisini çamaşır suyuyla temizliyor!

Bu haberi de okudular İsim kullanım hakkı başına dert açtı