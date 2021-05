Eski bayramların tadı tuzu bambaşkaydı. Sever miydiniz o geleneksel hallerimizi?

Hem de çok! Mahallede arkadaşlarımla buluşur, tüm komşularımızı, büyüklerimizi teker teker gezerdik. Ellerini öperdik; harçlık, çikolata ve şeker verirlerdi.. Onlar da bizimle bu cıvıltıyı doyasıyla yaşardı. Günümüzdeki bayramlar çok değişti. “Bayram” deyince akla ilk gelen tatil olmaya başlamıştı. Şimdi sadece evlerimize kapanıyoruz, sevdiklerimizi arıyoruz, mesaj atıyoruz, iyi ki telefon var. Yenin eskisini de arar olduk.

ÇOCUKKEN BAYRAMLIK ELBİSE VE AYAKKABILARIMLA UYUYORDUM

Sizin de bayramlık elbiseleriniz ve ayakkabılarınız için sabaha kadar heyecandan uyuyamadığınız oldu mu hiç?

Sabaha kadar uyumamama gerek yoktu çünkü çocukken bayramlık elbise ve ayakkabılarımla uyuyordum. (Gülüyor) Nasıl olsa bana alınmış. Kırmızı bir bayram ayakkabım vardı; rugan, üstten bantlı, önü yuvarlak… Şimdi “Babet” diyorlar ona Alev’ciğim, şu an gözlerimin önünde.

AKIL SAĞLIĞIMI İNANÇ GÜCÜMLE VE MANEVİYATIMLA KORUYORUM

Pandemi süreci neler hissettiriyor size ruhen?

İster istemez paranoyak olduk. Maske ve dezenfektanlarla geziyoruz. Kolonya ve dezenfektan her zaman çantamda oluyordu zaten ama şimdi daha hassas davranmak zorunda kalıyoruz. Haberleri daha çok izler oldum, uzmanların önerilerini daha çok dinliyorum. Ben maneviyatı güçlü olan, Allah inancıyla, dualarıyla huzur bulan biriyim. Akıl sağlığımı inanç gücümle, maneviyatımla koruyorum.

HİJYEN TAKINTIM NE YAVAŞLAR NE BİTER

Hijyen takıntınız devam ediyor mu?

Hijyen takıntım ne yavaşlar ne biter... Aynen devam, eskiden etrafımdakileri bunaltmıyordum, şimdi onları da bunaltıyorum. “Kapıyı elledin, elini yıka”, “Maskeni düzelt”, “Kolonya ister misin?”, yanımda olanların en çok duyduğu cümleler. Ben şanslı insanlardan biriyim. Bahçeli bir ofisim var. Pandemide zamanımı daha çok ofiste geçirdim. Şanslı ve Lucky adında iki oğluşum var, onlar için de bahçe iyi oluyor.

GELECEK KAYGISI OLMAYAN İNSAN ZATEN ÖLMÜŞTÜR

“Ne olacak bu dünyanın hali” diyor musunuz?

İnsanların devamlı bir gelecek kaygısı vardır. Bu çalışırken de böyledir. Her an insan bir kazaya uğrayabilir, hastalanabilir… Gelecek kaygısı olmayan insan zaten ölmüştür.

Sizin kaygı durumunuz hangi düzeyde?

Bundan sonra da her an her şey olabilir diye, daha tasarruflu olup nakit bulundurmanın faydası olacağına inanıyorum. Maalesef müzisyenler, tiyatrocular ve tüm sanatçılar, pandemide çok zorluk çekti. Buna kesin bir çözüm bulmak gerekiyor. Türkiye’de en ufak bir olay olduğunda, şehitler olduğunda, deprem olduğunda ilk önce müzik, tiyatro, sinema kapanıyor. Pandemi bir sene sonra geçer ama deprem ve terör tehlikesi hep olacak.

MÜZİSYENLER YEVMİYE İLE GÜNÜBİRLİK ÇALIŞAN İNSANLAR

Bu durum için öneriniz var mı?

Müzikle, sinemayla, tiyatroyla ilgili örgütler bir araya gelip hükümetle çalışmalar yapmalı. Önceden bir havuz oluşturup çalışmayan müzisyenlere yardım yapılmalı. Müzisyenler sigortalı değiller, bir yere kayıtlı değiller, emeklilikleri yok, yevmiye ile günübirlik çalışan insanlar. Meslek kuruluşları aralarında didişeceklerine hükümete doğru dürüst öneri götürüp çözüm üretsinler.

SAHNELERİ ÇOK ÖZLEDİM, RÜYAMDA SAHNEYE ÇIKIYORUM

Sahneleri özlediniz mi?

Vallahi sahneleri çok özledim. Rüyamda sahneye çıkıyorum!

Bu süreçte kilo aldınız mı hiç?

Bana göre kilo almadım ama başımın tatlı belası bir abim var, sen de tanırsın Hüsamettin Dinç. O bana sürekli, “Televizyon daha kilolu gösteriyor, 10 kilo ver” diye başımın etini yiyip duruyor. Bence kilo almadım, olsa olsa ödemdir o. Geç uyanıyorum, ilk yemeğimi öğlen yiyorum, sonra yatana kadar yemiyorum. Eğer midem kazınırsa da kuruyemiş, meyve gibi hafif atıştırmalıklar yerim. Etçil değilimdir, sebze ile beslenirim, yağlı yemek sevmem, böylece de her zaman ideal kilomda oluyorum.

BU CAMİADA ZİRVEDE KALMAK KOLAY DEĞİL, BEN HEP İŞİME YATIRIM YAPTIM

Geçmişte çok büyük paralar kazanabildiniz mi? Bugün yaşamınızı nasıl idame ettiriyorsunuz?

Geçmişte kazandım, kazandığım gibi de harcadım. Nostalji albümlerimi kendim yaptım. Bu camiada zirvede kalmak kolay değil, ben hep işime yatırım yaptım. Allah’a şükür bir sıkıntım yok.

Peki, özlediniz mi eski günleri?

Fakirlik günlerimi bile özlüyorum. Geçmişi kim özlemez ki?

SANATÇI MUHALİFTİR VE BUGÜN EN MUHALİF İNSAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR

“Sanatçı muhaliftir, iktidarın yanında olmaz ya da verilen davetlere gitmez” diyen bir kesim var. Siz de külliyedeki davetlere katılan isimlerdensiniz. Sizce sanatçı nasıl bir duruşa sahip olmalı?

Cumhurbaşkanı nezdinde olan davetlere Süleyman Demirel, Turgut Özal döneminden beri katılıyorum. Sanatçı muhaliftir, evet! Bugün en muhalif insan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır! Tüm dünyaya kafa tutmasıyla, daha büyük bir muhalif var mı? Ben onun için cumhurbaşkanını destekliyorum!

Cumhurbaşkanlığının organize ettiği Yeditepe Konserleri’ne iktidara yakın kişilerin çıktığına dair tepkiler olmuştu. Siz de o konserlere çıktınız. Bu tepkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Orada herkes sahneye çıktı. Benim bildiğim, bir ayrım yapılmadı. Ben cumhurbaşkanını ve politikasını beğeniyorum, destekliyorum. Sanatçı, devletine ve devleti idare edenlere saygılı olmalı, davete de icabet etmelidir.

SİYASİ SÖYLEMLERDEN HİÇ SAKINMAM, İKTİDARA YAKINIM

Siyasi söylemelerde bulunmaktan sakınır mısınız?

Siyasi söylemlerden hiç sakınmam. İktidara yakınım.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’LA AYNI MAHALLENİN ÇOCUKLARIYDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan yakın arkadaşınız olduğu hep söylenir. O dönem kendisiyle iletişiminiz nasıldı, şimdi nasıl? Makam ve mevkiler insanları değiştirir mi?

Kasımpaşa, farklı kültürlerin, dostlukların, komşulukların çok güzel olduğu, fakir ama yüreği zengin olan insanların bir arada yaşadığı yerdir. Yakın arkadaş değildik ama aynı mahallenin çocuklarıydık, aynı mahallenin insanlarıydık. Yakınlığımız yoktu. Kendisi benden büyüktür. Makam ve mevkiler insanları değiştirir mi, bilemem ama Tayyip Bey’in değişmediğini biliyorum.

MAHALLE BASKISI ARTIK SOSYAL MEDYADA YAŞANIR OLDU

Hiç mahalle baskısı yaşadığınız oldu mu?

Mahalle baskısı artık sosyal medyada yaşanır oldu ama ben büyürken hiç mahalle baskısı yaşamadım.

Sizi en çok ne korkutur?

Karanlıktan, iftiradan, yalandan korkarım.

ÇİÇEĞİ BİLE KOPARMADAN KOKLAYAN MERHAMETLİ BİR KADINIM

Kendinizi bir cümleyle nasıl tanımlarsınız?

Çiçeği bile koparmadan koklayan, merhametli bir kadınım.

Bir gün bir düet yapacak olsanız o kim olurdu?

Hiç kimse!

YENİ NESLİ YAKALAMAK İÇİN UĞRAŞMIYORUM YENİ NESİL BİZİ YAKALASIN

Yeni nesli yakalamak için neler yapıyorsunuz?

Yeni nesli yakalamak için uğraşmıyorum, yeni nesil bizi yakalasın. Biz öyle yaptık. Geçmişimizdeki şarkıları öğrendik, mümkün olduğu kadar bugüne getirmeye çalıştık. Bugünün nesli de geçmişindeki kültürü, sanatı araştırsın ve bayrağı devralsın.