Muazzez Ersoy gül yağmuruna tutuldu
Hafta sonu Kuşadası'nda konser veren ve 2,5 saat sahnede kalan Muazzez Ersoy hayranları tarafından gül yağmuruna tutuldu.
08 Kasım 2021, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Türkiye'de yeni mekanların, gazinoların açılmasından duyduğu mutluluğu paylaşan Muazzez Ersoy, "Eski gazino hayatı yeni açılan mekanlarla geri geliyor, ben de bu durumdan son derece mutluyum" dedi.
Muazzez Ersoy'un Kuşadası sahnesinin en dikkat çeken anları ise ayaklarının dibine tabak tabak gül yaprakları dökülmesiydi.
AYAKLARININ DİBİNE GÜL DÖKTÜLER
Eskiden gazinolardan aşina olunan gül gönderme hediyesi, Kuşadası'nda da yaşandı. Hayranları, usta sanatçıya gül yaprakları göndererek onore ettiler. Gece boyunca garsonlar gülleri Ersoy'un ayaklarının dibine döktü.
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