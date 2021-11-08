Muazzez Ersoy gül yağmuruna tutuldu

Türkiye'de yeni mekanların, gazinoların açılmasından duyduğu mutluluğu paylaşan Muazzez Ersoy, "Eski gazino hayatı yeni açılan mekanlarla geri geliyor, ben de bu durumdan son derece mutluyum" dedi.

Muazzez Ersoy'un Kuşadası sahnesinin en dikkat çeken anları ise ayaklarının dibine tabak tabak gül yaprakları dökülmesiydi.

AYAKLARININ DİBİNE GÜL DÖKTÜLER

Eskiden gazinolardan aşina olunan gül gönderme hediyesi, Kuşadası'nda da yaşandı. Hayranları, usta sanatçıya gül yaprakları göndererek onore ettiler. Gece boyunca garsonlar gülleri Ersoy'un ayaklarının dibine döktü.



