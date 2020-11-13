Magazin Muazzez Ersoy'dan kebapçıya operasyon

Muazzez Ersoy'dan kebapçıya operasyon

Magazin

Muazzez Ersoy'dan kebapçıya operasyon

Muazzez Ersoy, yıllar önce anlaşma yaptığı kebapçının duvarlarındaki ismini ve fotoğraflarını söktürdü.

13 Kasım 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Muazzez Ersoy yıllar önce ‘sınırlı ölçüde isim kullanım izni’ vererek bir kebapçı ile anlaşma yapmıştı. Ama iddiasına göre; ‘Muazzez Ersoy&Şenol Kolcuoğlu’ lokantasının sahibi kendinden habersiz şekilde, adını sözleşmeye aykırı olarak kullanmaya başladı. Olay mahkemeye taşındı. Kebapçının ismi ‘Muazzez Ersoy&Neffis Et’ olarak değişti. Ancak bu kez Muazzez Ersoy adı masa örtülerinden menülere, garson gömleklerinden şeker paketlerine kadar her yere yazıldı.

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Her şeye el koydular

Muazzez Ersoy daha da sinirlendi. Önceki gün avukatları, polis eşliğinde lokantaya giderek tabelaları indirdi. Şarkıcının adının yazılı olduğu her şeye el koydular. Muazzez Ersoy, “Hiçbir işletmesel bağımın olmadığı bu lokantayla isim sözleşmemi feshetmiştim. Tüm hukuki uyarılarımıza rağmen adımı kullanarak reklam yapmaktan vazgeçmediler. Önceki gün mahkeme kararıyla, haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı” dedi.

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