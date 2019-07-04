Dünyanın sayılı Sümerologlarından Muazzez İlmiye Çığ bir sosyal paylaşım platformunun konuğu oldu. 105 yaşındaki Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, platformda sorulan "Bir yüzyıl daha yanımızda olur musunuz?" sorusuna “katiyyen yaşamak istemiyorum artık" diye cevap verdi. Sosyal medyada gündem olan Muazzez İlmiye Çığ internette de merak ediliyor. Peki, Muazzez İlmiye Çığ kimdir? İşte Muazzez İlmiye Çığ hakkında merak edilenler…

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Ailesi köken olarak Kırımlı göçmenlerden olup babası Kırım'dan Amasya, Merzifon'a, annesi ise Kırım'dan Bursa'ya göçmüştür. 1914 Yılında Bursa’da doğdu. Ailesi İzmir'de yaşamaktayken, 15 Mayıs 1919 tarihinde meydana gelen İzmir'in işgali ardından daha güvenli bir yer olan Çorum'a yerleşti.

İlkokula Çorum'da başladı. Daha sonra ailece Bursa'ya taşındılar. Bursa'da özel bir okul olan Bizim Mektep'te Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne (Bursa Kız Öğretmen Okulu) girdi. 1931 yılında mezun oldu ve babasının da öğretmenlik yapmakta olduğu Eskişehir'e tayin oldu. Eskişehir'de öğretmenlik mesleğini dört buçuk yıl yaptı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümünde okudu. Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye iltica etmiş olan ve Ankara Üniversitesi'nde dersler veren Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü derslerini, Prof. Dr. Benno Landsberger'den Sümer ve Akad Dilleri ve Mezopotamya Kültürü derslerini aldı. 1940 yılında Ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler Arşivine uzman olarak atandı. Aynı yıl Kemal Çığ ile evlenmişti. Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılyay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip, sınıflandırıp numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı, dünya bilim adamlarına eşsiz bir kaynak hazırladı.

1957'de Münih'teki Oryantalistler Kongresi'ne katıldı. 1960'ta Heidelberg Üniversitesi'nde altı aylık bir çalışma yaptı. 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü.

1972 senesinde emekliye ayrıldı. Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da “Tarih Sümerle Başlar” adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 1993'te çocuklara yönelik Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı.

Fakat yurtdışı yurtiçi kongrelere, konuşmalara katılmayı, insanları Sümer ve Hitit Kültürleri, Uygarlıkları hakkında aydınlatmayı, bilgilendirmeyi hiç kesmedi. 98 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ'ın 22 yayınlanmış kitabı bulunuyor ve yazmaya devam ediyor. 2011 senesinde, 97. yaşgününde ‘Son Sümer Kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatının belgeseli Çetin Tekindor'un anlatımıyla Serkan Koç tarafından çekildi.