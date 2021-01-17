Muba Yayınları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı
Muba Yayınları, 8’inci sınıflar için çok önemli olan LGS sınavında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Muba Yayınları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınavını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.
17 Ocak 2021, Pazar 08:51 Son Güncelleme:
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Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları
LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları
LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
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