Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti. Bu önemli gelişme sonrası Mübariz İbrahimov kimdir? Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'un hayatı gibi konular merak ediliyor. İşte merak edilen o detaylar.

Mübariz İbrahimov kimdir? Mübariz İbrahimov'un hayatı

Mübariz İbrahimov, 7 Şubat 1988'de Aliabad'da doğdu. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında lise öğretimini tamamladı. Askerliğini, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde 2007 yılında Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil olarak çalışan İbrahimov, 2009 yılının ağustos ayında Astsubay Çavuş oldu. Mübariz İbrahimov, 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında kimseye haber vermeden, sadece "Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağ olsun." diye bir mektup bırakarak tek başına mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi.

45 Ermeni asker ve subayını öldürdü. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat çarpıştı ve sabaha karşı şehit oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Astsubay Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov'a "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" unvanının verilmesi hakkında kararını onayladı.