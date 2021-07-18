Türkiye'nin 1854-1974 tarihleri arasında verdiği mücadele dönemine ait fotoğraf, gravür, tabela, afiş, ilanlar, nişanlar, madalyalar, belgeler ve dokümanlardan oluşan görsel materyaller, müzayede için kronolojik olarak hazırlanan bir katalogda toplandı.

Katalog, Türkiye'nin 1854'ten beri devletsiz kalmamak ve Anadolu'dan sürülmemek için verdiği mücadeleye ilişkin "koleksiyon kütüğü" niteliği taşırken, Kırım Savaşı'ndan başlayarak Kıbrıs Harekatı'na kadar süren mücadele dönemine ait izleri taşıyan tarihi parçalar, katalog içinde tarihi sırasıyla yer aldı.

Klasik Osmanlı hattatlarının sonuncusu Mustafa Halim Özyazıcı'nın hatıratı, Sultan Abdülhamit'in Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Fransızca yapılmış cülus yıl dönümü afişi gibi tarihi vesikaların yer aldığı müzayedede 3 bin 250 parça satışa çıkarıldı.

RİFAT BÖREKÇİ'NİN FETVASI 25 BİN LİRAYA SATILDI

Atatürk'ün arkadaşına hediye ettiği sigara tabakası 75 bin, Ankara Müftüsü Rifat Börekçi'nin Atatürk ve arkadaşları için çıkarılan idam fermanına karşı yayımladığı fetvanın örneği 25 bin, Burhan Doğançay'a ait litografi (taş baskı) ile Atatürk'ün 1909 yılından bir fotoğrafı da 15'er bin liraya alıcı buldu.

Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu 1'inci rütbeden Mecidi Nişanı 18 bin liraya, Cumhuriyet'in erken dönem bürokrat ve paşalarından yaklaşık 30 kişinin fotoğrafının tamamı ise toplamda 150 bin liraya satıldı.

Ayrıca, Halveti Tarikatının ünlü bir yöneticisinin yaşamı boyunca girdiği halveti şeyh hırkası, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu, 31 Mart isyanını bastırmak için Selanik'te kurulan gönüllü Hareket Ordusu ve subaylarının yer aldığı nadir fotoğraf, 1908 Meşrutiyet hareketinde dağa çıkan Resneli Niyazi'nin kendisiyle dağa çıkan arkadaşlarının tam listesinin bulunduğu tereke, 1923'te emisyona sürülen Türkiye Cumhuriyeti madeni paralarda kullanılan bronz devlet arması, Atatürk'ün şehitler için kullandığı kırımızı ıslak imzalı şehit zabit vekili Kırşehirli İbrahim Efendi'ye verilmiş istiklal madalya beratı gibi parçalar da müzayedede yer aldı.

Müzayedede ayrıca, Türk edebiyatının önemli isimlerinin imzalı eserleri ile bazı önemli isimlere ait tablolar da satıldı.

AA