Mucize 2 Aşk filmi hakkında flaş karar!

Mucize 2 Aşk filminin vizyon tarihi 6 Aralık'a ertelendi.

Mart ayında izleyiciyle buluşması beklenen film, TBMM'de kabul edilen 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından sinema salonlarında izlenebilecek.

Doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini ele alan filmin konusu şöyle:

"Mızgin ile Aziz, ailelerine haber vermeden yaşadıkları köyü terk edip bilmedikleri bir dünyaya, batıya doğru yolculuğa çıkıyor. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyada sevgi ve bağlılıkla ayakta kalmaya çabalayan Aziz ve Mızgin, hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor."

KADRO DEĞİŞMİŞTİ

Mahsun Kırmızıgül 2015’teki 'Mucize'de başrolü verdiği Talat Bulut'u yeniden kadroya seçmişti. Ancak oyuncunun başrolünü oynadığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddiasıyla açılan dava yüzünden bu kararından vazgeçmişti. Talat Bulut'un yerine Fikret Kuşkan geldi.

Ekibe son olarak usta oyuncu Erdal Özyağcılar da katıldı.

Boyut Film'den Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği film, Türkiye'den önce 5 Aralık'ta Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak.



