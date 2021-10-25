Mucize Aşk filmi, doğuda engelli bir birey olan Aziz’in evlendikten sonra karısıyla ailesini ve köyünü terk ederek yeni hayata adım atışını ve bu sırada verdiği mücadeleleri konu ediyor. İzleyenleri kâh ağlatan kâh güldüren Mucize 2: Aşk filmi hakkında merak edilen detayları bir araya getirdik…

MUCİZE AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mucize Aşk filminin çekimleri İzmir ve Kars olmak üzere iki farklı şehirde gerçekleştirildi. Ancak filmin büyük bölümü, İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde çekildi. Bununla birlikte, bazı sahneler için ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı ile adalar da kullanıldı.

MUCİZE 2: AŞK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mucize 2: Aşk filmi, 2015 yılında izleyicinin karşısına çıkan ve büyük övgü alan Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk filmde güzeller güzeli Mızgin ile engelli bir birey olan Aziz görücü usulüyle evlendirilmiş, herkes bu evliliğe büyük şaşkınlıkla yaklaşmıştı.

Mızgin kocasına büyük bir aşk ve sadakatle bağlansa da insanların onlar hakkında ettiği sözler karı kocanın canına tak etmiş, köyün öğretmeni Mahir, onları gizlice İzmir’e yollamıştı.

Mucize 2: Aşk filmi de İzmir’e kaçan ve burada hayata tutunma çabası veren Aziz ile Mızgin’in hikayesini konu ediyor. Muallim Mahir’in selamı ile İzmir’e yerleşen genç çift burada herkes tarafından sıcak bir şekilde karşılanır ve yeni hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Aziz de burada şehrin yerlileri tarafından fizik tedavi çalışmaları ile engellerinden kurtulmaya çalışır ve sonunda bir zamanlar herkesin acıyarak baktığı Aziz iki çocuk babası sağlıklı bir adama dönüşür.

MUCİZE AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER