Mucize baba: 170 kez kemoterapi gördü...

İngiltere’de Jonathan Jones’un (32) 5-6 yaşlarında başlayan dikkat sorunu ve baş ağrısı yıllar içinde büyüdü. 18 yaşına gelince beyninde portakal büyüklüğünde tümör tespit edildi. Ameliyat olması gerekiyordu. Yüzde 30 ölme riski vardı. Ancak yedi saatlik ameliyatı başarılı geçti. Tümörün yüzde 98’i alındı. Ancak inatçı tümörün yok olması için 14 yılda, 170 kez kemoterapi tedavisi gördü. Ülkede bir hasta başına kaydedilmiş en fazla kemoterapi seansı rekorunu kırdı. 2019’da hayatının aşkı Danielle Taylor (31) ile tanıştı.

TÜP BEBEK DENEYECEKTİ

Çift bir bebek sahibi olmak istiyordu. Ancak doktorlar aldığı ağır tedavi ve ilaçlar nedeniyle doğal yollarla baba olamayacağını söyledi. Çünkü kemoterapi sperm üretimini azaltıyor veya durdurabiliyor. Tedavisinden önce sperm örnekleri alınmış ve dondurulmuştu. Taylor ile tüp bebek yöntemi denemeye karar verdiler. Ancak gerek kalmadı. Taylor, hamile kaldı. Oğulları JJ bu yıl mayısta dünyaya geldi. Oğlu JJ için “Hayatım hep umutlanarak ve mucizelerle dolu geçti. Artık tamamlanmış hissediyorum” dedi.