Mucize bebek kalbi sağda ve tek akciğerle doğdu

Frankie Shopland, şimdilerde adeta bir enerji topu; mobilyaların üzerine tırmanıyor ve saatlerce evinin bahçesinde koşturuyor! Henüz üç yaşındaki minik Frankie’yi izlerken, onun tıbbi bir imkansızlık olduğuna ise gerçekten inanmak zor. Çünkü Frankie, sağ akciğer ve böbrek eksikliğinden ve yanlış taraftaki bir kalp yüzünden yarı boş bir bedenle doğdu.

Minik bebeğin hayatta kalma şansı o kadar düşüktü ki, doktorlar ultrasonda Frankie'nin fiziksel birtakım sorunları olduğunu görür görmez annesi Amie Grant'e bebeğin vakit geçmeden operasyon ile alınması teklifinde bulundu. Zira karşılaştıkları bu durum çok nadirdi, tıp dünyasında sorunun henüz bir ismi bile yoktu.

Gerçek 20. hafta detaylı ultrasonda ortaya çıktı

Ancak Amie ve eşi Kerry Shopland, oğullarına yaşama şansı verilmesi gerektiği konusunda kararlıydı. Bundan üç yıl sonra, 800 gününden fazlasını hastanede uzman cerrahlar ile geçirdikten sonra Frankie Shopland, geleceğe hayat dolu bir umut oldu.

“Ulusal Sağlık Örgütümüz olmasaydı, oğlum da şuan yanımda olmazdı” diyor baba Kerry. Anne Amie de eşinin bu sözünü destekliyor ve ekliyor: “Onun olmadığı bir hayatı düşünemiyorum! Frankie teknik olarak yarı insan özelliklerine sahip, ama bizim için o her şey demek.”

Amie, 2015 sonbaharında ilk bebeğini beklediğini öğrendiğinde sevinçten havalara uçarken, 26 yaşındaki eşi Kerry ise, ilk bebeklerinin dünyaya geleceği günü büyük heyecanla bekliyordu. Ancak bebeğin 20 haftalık ultrason taramasında işler umulduğu gibi gitmedi. Şok eden ultrasonografi ikinci yarıya kadar sorunsuz ilerledi. “Taramanın bir noktasından sonra bir şeylerin olması gerektiği gibi olmadığını anlamıştım”, dedi Amie ve anlatmaya devam etti:

“İlk yarıdan sonra bizi başka bir odaya aldılar. Bir süre orada oturduk ve birisinin içeri girmesini bekledik. Sonunda gelen kişi bize, “Ultrason, bebeğin sadece bir böbreği olduğunu ve kalbin sağ tarafta olduğunu gösteriyor.

Devamında yanımıza gelen diğer doktorlar ise daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylediler ve kürtaj isteyip istemediğimizi sordular. Sorunun hiç üzerinde dahi durmadık ve kabul etmedik. Bu, Frankie’nin hayatıydı ve biz ona müdahale edemezdik. Dünyaya gelmesini istedik ve doktorlardan da kalbi iyi çalıştığı ve başka bir sorun görülmediği sürece ona yaşamak için bir şans verebileceğimizin garantisini aldık.”





Kerry, eşinin sözlerini sürdürdü: “Onun başaracağını biliyorduk. Özel bir bebek olacağını biliyorduk.” Güney Doğu Londra'dan gelen çift, 23. haftada daha ayrıntılı bir ultrason taraması için St. Thomas Hastanesi'ne gönderildi. Yine de, bebeğin tek bir akciğere sahip oluşu doktorları biraz korkutuyordu. Çiftlere haftada iki tarama yaptırmaları gerektiği söylendi ve bu süreçte Amie, düzenli olarak hastaneye kontrole gitti.

26.haftada gebelik zehirlenmesi teşhisi kondu

Ancak 26. haftada gebelik zehirlenmesi teşhisi kondu ve yüksek tansiyona neden olan bu durum neticesiyle anne adayı uzun süre dinlenmek zorunda kaldı. Üç hafta sonra, Mayıs 2016'da, bebek kalp atış hızı düşüşüyle anne karnında sorun yaşadı ve doktorlar acil bir sezaryen doğumuna karar verdi.

Frankie, göbek kordonu boynuna sarılmış olarak 10 hafta erken doğdu ve hızlıca yeni doğan bakım ünitesine konuldu.

Sadece 1 kilo 13 gram ağırlığındaydı. Çift, küçük bebekleri için Chelsea hayranı Kerry'nin kahramanı olan Frank Lampard'ın adını tercih etti.

“Ben doğumhaneye girmeden önce onun operasyon sırasında ölebileceği söylendi. Cevabım “Hayır, o ölmeyecek” oldu. Süreç boyunca hiçbir olumsuzluk göstermedik. Asla olumsuz konuşmadık. Bu, Frankie'nin yolculuğu. Yaşama hakkını elinden alamazdık”, diyor anne Amie.

Ailesini şaşırtmayarak hayata karşı güçlü durmayı seçen Frankie Shopland, dokuzuncu gününde ünite desteği olmadan nefes almaya başladı ve bir aylıkken, sadece bir akciğeri ile başa çıkmasına yardımcı olabilmesi için çok az miktarda oksijen verilmesi dışında doktorların sunduğu diğer tüm desteklerden uzaklaştı. Şaşırtıcı bir şekilde, henüz üç aylıkken taburcu olması uygun bulundu.





Ancak, evde iki ay kaldıktan sonra, Kasım 2016’da Frankie fenalaştı ve ailesiyle birlikte soluğu yeniden hastanede aldı. Doktorlar, hava yollarının viral bir enfeksiyonu olarak bebeğin zatürreye yakalandığını söyledi.

Uzmanlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu, sol akciğer eksikliğinin yanı sıra aynı zamanda bebeğin diğer akciğerinin olması gerektiği bölgeye giren dar hava yollarına sahip olduğunu keşfettiler.

Sonunda Kerry ve Amie, Frankie'nin önceden beri tedavi edildiği Evelin Londra Çocuk Hastanesi yakınlarına kalıcı olarak taşınmak zorunda kaldı.

Drama dolu bir hayatı olan Amie, bir süre sonra ikinci bebeği Delilah Rose'a hamile olduğunu öğrendi.

Sol tarafına plastik bir akciğer yerleştirildi

Frankie, o ana kadar Great Ormond Street'te yaklaşık 5 milyon sterline mal olan iki büyük operasyon geçirmişti. Bunlardan biri sol tarafına plastik bir akciğer yerleştirmek ve organlarını doğru yerde tutmak için yeni ve sağlam bir iskele üretimiydi. İkincisi ise, hava yollarını genişletmek için yapılan bir ameliyattı.





Geçirdiği tüm bu değişimlerden sonra, minik Frankie gücünü geri almak için bir yıl hastanede kalmak zorunda kaldı. Aralık 2017'de tekrar eve geldi ve dokuz ay boyunca hastalanmadan evinde kalmayı başardı.





Geçtiğimiz Mayıs ayınca üçüncü yaşına basan Frankie Shopland, havalandırma tüplerinin ses telleri üzerindeki etkisi nedeniyle hala konuşamıyor ve yalnızca sıvı tüketebiliyor. Ancak ailesi hala büyüdükçe iyileşebileceğine inanıyor.

Eksik organlarını değiştirmek için nakiller şu anda kendisi için iyi bir seçenek gibi gözükmese de, tıp bilimi ilerledikçe sorununa kesin bir çare bulunabilir.





Frankie, başa çıkmaya çalıştığı tüm sorunlara rağmen dışarıda olmayı, parka gitmeyi, evindeki mobilyalara tırmanmayı, dans etmeyi ve baloncukları üflemeyi ihmal etmiyor.





Ailesi, gezegende Frankie gibi başka çocukların olup olmadığını bir gün keşfetmeyi umuyor.





Baba Kerry, bunun için şu yorumda bulunuyor: “Başka bir Frankie olup olmadığını bilmek isteriz, sonuçta bu soruna sahip tek çocuk o olamaz diye düşünüyoruz. Belki burada değil ama dünyanın başka bir yerinde onun gibisi olmadığını kim iddia edebilir?”





Evelina Londra Çocuk Hastanesi’nde Frankie’nin uzun süre yoğun bakım danışmanlığını üstlenen Dr. Shelley Riphagen, küçük çocuğun son durumu hakkında şu yorumlarda bulundu:





“Frankie'nin doğarken karşılaştığı bu sağlık sorunları nadirdir. O henüz çok küçük bir çocuk ve durumunu iyileştirmek için pek çok karmaşık operasyon ve prosedür geçirdi. Evelina Londra'da birden fazla ekip tarafından bebekliğinden bu yana düzenli olarak sağlık durumuna bakılmaya devam ediliyor. Frankie, tedaviler sonucu şimdilik iyi performans gösteriyor. Ailesiyle birlikte evde kaliteli zamanlar geçirdiği için bizler çok mutluyuz.”

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