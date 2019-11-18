Mucize bebeklerin kahramanları ödüllendirildi

Türkiye’de her yıl 150 bin bebek prematüre doğuyor. Ancak ne yazık ki yüzde 50'ye yakını yaşama tutunabiliyor. Oysa özel eğitimli sağlık personeli ve yaygın yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle bu oran yüzde 90'lara çıkabiliyor. Doğum ağırlığı bin 500 gramın altındaki bebeklerin yaşatılması için özel eğitimli sağlık personeli ve onlara özel yoğun bakım ünitesi gerekiyor. Aileler için de büyük bir özveri ve çaba gerektiren bu süreç zorlu ve uzun bir dönemi kapsıyor.

Mucize bebeklerin hayata tutunması için büyük mücadele veren yeni doğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarının onurlandırıldığı ve prematüre konusunda farkındalık yaratan 17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreni’nde Yılın Savaşçı Bebekleri, İlk Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakıma Emek Veren Klinik Şefleri ve Hemşireleri ödüllendirildi.

Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Dünyada en çok değer verilmesi gereken şey çocuktur. Prematüre çocuklara daha çok emek verilir. Prematüre çocuklara emek veren tüm sağlık çalışanlarına sizler ve aileler adına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Üniversite olarak prematüre doğumlarda gereken katkıları hep sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Bu bebekler ve ebeveynleri birer savaşan kahramanlardır. Bu gibi etkinliklerle de bu kahramanlara farkındalık yaratıyoruz” şeklinde konuştu.

“Prematüre doğumlar engellenebilir”

Erken doğumların giderek arttığına dikkat çeken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Prematüre bebekler hemşire, hekim ve ebeveynler için farklı bir histir. Onlar 2 bin 500 gramın altında erken doğan sürprizlerdir. Prematüre doğumların yüzde 80’i engellenebilir. Doğru beslenme, sigara, şeker, hipertansiyon gibi etmenler prematüre doğumlara yol açabilir. 2018 yılında İstanbul’da 4 bin 500 prematüre doğum gerçekleşti. Günümüzde toplam doğumların yüzde 10’u erken doğum olarak gerçekleşiyor. Ama aile ve sağlık çalışanlarının insanüstü özverisiyle bu bebeklerin yüzde 80’ni yaşatılabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla İstanbul’da 3 bin 200 yenidoğan ünitesi kuruldu. Bunların 2 bin 500’ü ileri prematüre bebekler için hazırlanan üçüncü seviye yenidoğan ünitesi olarak tasarlandı” dedi.

Yüzde 75’i ilk bir ayda gerçekleşiyor

Neonatoloji alanında Türkiye’nin ilk uzmanlarından olan 41 yıllık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bir yaş altı ölümlerin yüzde 75’i ilk bir ayda gerçekleşiyor. Bu ölümleri azaltmak gelişmiş bir ülke olmanın birinci koşuludur. Bu ölümleri azaltacak imkânlarımız var. Son 20 yılda yenidoğan ünitelerinin sayısı ve imkânları arttı. Yetenekli sağlık personelimizle prematüre ölümlerini önlemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Gecenin ödüllerini, İlk Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Ödülü alanında, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Fatma Duran kazanırken Yenidoğan Yoğun Bakıma Emek Veren Klinik Şefleri ve Hemşireleri Ödülü’nü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastaneleri klinik şefleri ve hemşireleri kazandı. Tüm prematüre bebekleri temsilen Yılın Savaşçı Bebekleri Ödülü ise Miray Usta ve Beyza Özdemir aldı.