Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Perşembe günleri yayınlanan Mucize Doktor, reyting rekorları kırıyor. Savant sendromlu ve otizmli bir gencin doktor olma hikayesini anlatan Mucize Doktor son bölümde Ali’nin patolojiye alınması onu çok üzdü ve cerrahiye dönmek için çabalamaya başladı.





Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman kararının arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

Peki, Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

İşte Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı...





Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı





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