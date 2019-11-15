Mucize Doktor, 14 Kasım Perşembe akşamı 10. son bölümüyle ekrana geldi. Ferman'ın kararıyla cerrahiden patoloji bölümüne gönderilen Ali Vefa, yeni görevine alışmaya çalıştı. Ancak bir yandan da Ferman'a geri dönmek için dil döken Ali, otizmli bir hastanın yaşadığı kriz dolayısıyla Tanju tarafından çağrıldı.

Ali sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı

Ferman ve Tanju aynı anda ameliyata giriyor. Ancak ameliyat sırasında beklenmedik bir olay yaşanıyor. Doktor Tanju, ise kritik anlarda bulduğu çözümlerle bilinen Doktor Ali Vefa'nın hemen ameliyata girmesini istiyor.

Tanju'nun isteği Adil ve Ferman'ı şaşkına çevirirken Ferman tarafından çağrıldığını zanneden Ali, büyük bir sevinç yaşıyor. Ancak Ali'nin fikrin Ferman'dan çıkmadığını öğrenen Ali, büyük üzüntü yaşıyor.

Mucize Doktor'un 10. bölümünde ne oldu?

Nazlı, patolojide olduğu için mutsuz olan Ali'yi cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ancak Ferman aldığı karardan çok emin olduğu için geri adım atmaz.

Ali'nin en büyük destekçisi olan Adil Hoca ise farklı bir şeyler amaçladığı için konuya sessiz kalmayı tercih eder. Bir hastanın ailesi Ali'yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar.





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