Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı! Mucize Doktor yeni bölüm fragman
Mucize Doktor 23. bölüm ile ekranlara geliyor. Mucize Doktor 22. bölümde Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar. Her hafta izleyicilerin heyecanla beklediği Mucize Doktor dizisinde bu hafta Kıvılcım’ın planı da sonunda ilk meyvelerini veriyor. Beliz’in Ferman’a doğum günü sürprizi hastanede tatlı bir kaos ortamı yaratacak. Peki Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı için bizi takip etmeye devam edin.
20 Şubat 2020, Perşembe 18:31 Son Güncelleme:
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Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar.
Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.
Mucize Doktor 22. bölümde neler oldu?
Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.
Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.
Mucize Doktor'un heyecanla beklenen 24. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı izlemek için bizi takipte kalın...