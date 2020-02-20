Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar.

Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.





Mucize Doktor 22. bölümde neler oldu?

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.





Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.

Mucize Doktor'un heyecanla beklenen 24. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?





Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

İşte Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı...



