Mucize Doktor 26. bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor 25. bölüm: Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.

Mucize Doktor'a yeni oyuncu

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı, izleyicinin kalbinde taht kuran FOX’un dizisi “Mucize Doktor”a yeni bir isim dahil oldu.

Damla karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Merve Dizdar, 5 Mart Perşembe günü yayınlanacak dizinin 25. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.







