Mucize Doktor 28. bölüm fragmanı yayında! Ali, vicdanına söz geçiremiyor
Mucize Doktor heyecan dolu 27. bölümü ile bu akşam FOX TV'de. Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Yıllar önce kendisini sokağa atan babasını karşısında bulan Ali, geçmişiyle yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz hastayı takıntı haline getirir. Nazlı, Damla ile çalışmak zorunda kalır. Sonunda Ali, babasıyla yüzleşir. Mucize Doktor 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 28. bölüm fragmanı ve Mucize Doktor son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde...
19 Mart 2020, Perşembe 19:33 Son Güncelleme:
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Mucize Doktor yeni bölüm özeti: Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz.
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1240749016272506881?s=20
Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.
https://twitter.com/FOXTurkiye/status/1240734316491157506?s=20
Mucize Doktor 27. bölüm fragmanları
Mucize Doktor 28. bölüm fragmanı yayınlandı
İşte Mucize Doktor 28. bölüm fragmanı...