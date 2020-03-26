Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor'da geçen hafta Ali en büyük korkusunu tekrar yaşadı. Ali yaşadığı bu travmayı üzerinden atabilecek mi? Heyecanın tavan yaptığı dizi Mucize Doktor bu akşam 28. bölümü ile ekranlarda olacak. Mucize Doktor bu akşam 28. bölüm Ali Vefa babasını iyileştirmeye karar verir, fakat Tanju'nun olayı öğrenmesi üzerine hastanede işler karışacaktır. Ali bu karışıklıktan yara almadan kurtulabilecek mi? Bir yandan bu soruların cevabı merakla beklenirken diğer yandan da yeni bölüm fragmanın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Mucize Doktor ile ilgili detaylar haberimizde...
26 Mart 2020, Perşembe 19:59 Son Güncelleme:
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Mucize Doktor 28. bölüm özeti: Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.
Mucize doktor 28. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Mucize Doktor 29. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Ancak şunu söyleyebiliriz Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.