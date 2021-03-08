Mucize Doktor dizisinde flaş değişiklik
FOX’un merakla izlenen dizisi Mucize Doktor'da yönetmen değişikliği yaşandı. Diziyi 54. bölümden itibaren Yağız Alp Akaydın yönetecek.
08 Mart 2021, Pazartesi 15:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği ve başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “Mucize Doktor” dizisinin yönetmeni Aytaç Çiçek, yapımın yeni projelerine hazırlık aşamasına girmesi nedeniyle koltuğunu Yağız Alp Akaydın’a devretti. Akaydın, “Mucize Doktor”un 54. bölümden itibaren yönetmen koltuğuna oturacak.
“Mucize Doktor”, her Perşembe yeni bölümüyle saat 20.00’de FOX’ta.
BUNLARI DA OKUYUN