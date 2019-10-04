Mucize Doktor Taner Ölmez’in sevgilisi Ece Çeşmioğlu ortaya çıktı





Mucize Doktor dizisinde Savant sendromlu Ali doktor karakterini canlandıran Taner Ölmez son günlerin konuşulan isimlerinden biri. Yeni dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen Taner Ölmez'in özel hayatı, sevgilisi olup olmadığı, kiminle aşk yaşadığı merak ediliyor.





Taner Ölmez'in kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığı ancak aşkını gözlerden uzak yaşamayı seçtiği öğrenildi.





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Taner Ölmez’in sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir?





Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında 'Çocuklar Duymasın' dizisiyle oyunculuğa adım attı.





2006 yılında 'İki Aile' dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından, 'Firar', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Yazın Öyküsü', 'Kalbim Yangın Yeri' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizilerindeki performansıyla dikkat çekti.





2017 yılında 'Yüz Yüze' dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Ece Çeşmioğlu, 'Yuvamdaki Düşman' dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak 'Söz' dizinde oynadı.