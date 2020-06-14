Magazin Mucize Doktor'dan ayrılan Özge Özder'den açıklama: Kararı ben vermedim!

Mucize Doktor'dan ayrılan Özge Özder'den açıklama: Kararı ben vermedim!

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Mucize Doktor'dan ayrılan Özge Özder'den açıklama: Kararı ben vermedim!

'Mucize Doktor' dizisinden ayrılan ünlü oyuncu bu kararın kendisine ait olmadığını ve yapım şirketi tarafından kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

14 Haziran 2020, Pazar 11:07 Son Güncelleme:
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Fox TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrılan oyuncu Özge Özder'den bir açıklama geldi. Özder, kadrodan çıkmasının kendi kararı olmadığını ifade etti. İzleyicilerden gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Özder, kadrodan kendi isteğiyle ayrılmadığını ifade ederek "Çıkan haberlerde ki 'ayrıldı' başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm" dedi.

Corona virüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen ve yeni sezon çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak olan Mucize Doktor'un kadrosunda; Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan, Reha Özcan, Murat Aygen gibi isimler yer alıyor.

 Dizinin kadrosundan hikayeye sonradan dahil olan Damla karakterine hayat veren Merve Dizdar da ayrılıyor.




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