Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna: Can Yaman'ı tanımıyorum
'Mucize Doktor' dizisinin Ferman’ı Onur Tuna, Can Yaman hakkında soruların soruya bakın nasıl cevap verdi!
Mucize Doktor’un 13. Bölüm kutlaması için Maslak 1453’te gerçekleştirildi. Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna kendisine Can Yaman sorulunca yanıt vermeden duramadı.
'O şekilde yaşamaya devam edebilir'
Onur Tuna şunları söyledi: "Can Yaman’ı tanımıyorum. Neden mutlu olur insan bilemem, o da o şekilde mutlu diye düşünüyorum. O şekilde yaşamaya devam edebilir. Hiç tanımıyorum kendisini..."
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