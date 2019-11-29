Mucize Doktor’un 13. Bölüm kutlaması için Maslak 1453’te gerçekleştirildi. Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna kendisine Can Yaman sorulunca yanıt vermeden duramadı.

'O şekilde yaşamaya devam edebilir'

Onur Tuna şunları söyledi: "Can Yaman’ı tanımıyorum. Neden mutlu olur insan bilemem, o da o şekilde mutlu diye düşünüyorum. O şekilde yaşamaya devam edebilir. Hiç tanımıyorum kendisini..."





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