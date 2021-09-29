'Mucize Doktor' dizisinde Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu ile Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna, ekranların yeni dizisi Mahkum’da bir araya geliyor. Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından setten ilk fotoğrafını paylaştı.

Dizide Doktor Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna ile hemşire Açelya karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu ikilisi, Mahkum dizisinde birlikte rol alacak.

Tiyatro kökenli Hayal Köseoğlu aslında ilk çıkışını Aşk-ı Memnu dizisinde yapmıştı. Dizide Nihal’in en yakın arkadaşını canlandıran Hayal Köseoğlu. Mucize Doktor’da ise karşımıza yetişkin bir genç olarak çıkmıştı. Köseoğlu bu sezon, yeni dizi Mahkum’la karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, Mahkum dizisinin setinden ilk fotoğrafını da paylaştı.