Magazin 'Mucize Doktor’un oyuncuları Hayal Köseoğlu ile Onur Tuna yine bir arada

'Mucize Doktor’un oyuncuları Hayal Köseoğlu ile Onur Tuna yine bir arada

Magazin

'Mucize Doktor’un oyuncuları Hayal Köseoğlu ile Onur Tuna yine bir arada

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği Mucize Doktor dizisinin iki oyuncusu yeniden aynı projede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

29 Eylül 2021, Çarşamba 11:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

'Mucize Doktor' dizisinde Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu ile Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna, ekranların yeni dizisi Mahkum’da bir araya geliyor. Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından setten ilk fotoğrafını paylaştı.

Dizide Doktor Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna ile hemşire Açelya karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu ikilisi, Mahkum dizisinde birlikte rol alacak.

Tiyatro kökenli Hayal Köseoğlu aslında ilk çıkışını Aşk-ı Memnu dizisinde yapmıştı. Dizide Nihal’in en yakın arkadaşını canlandıran Hayal Köseoğlu. Mucize Doktor’da ise karşımıza yetişkin bir genç olarak çıkmıştı. Köseoğlu bu sezon, yeni dizi Mahkum’la karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, Mahkum dizisinin setinden ilk fotoğrafını da paylaştı.

Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
29 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sezen'i görmek istiyoruz
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Fedakarlığın karşılığı böyle mi olmalıydı?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
27 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Merkür gerilemesi başlıyor
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Tarihi gece
Suna Akyıldız
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 100 yıldır yeryüzünde yaşıyorlar
Funda Duru
Bekir Saçar
Dedikodulara menajer kalkanı
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seçil Gür'den Serdar Ortaç itirafı