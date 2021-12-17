Mucize kurtuluş! 1 aylık bebeği böyle çıkardılar...

Filipinler'de dün etkisini göstermeye başlayan ve şiddetli yağış ve sel ile hayatı felç eden Rai Tayfunu'nda bilanço netleşmeye başladı.









Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülke genelindeki 83 bin 26 hanede yaşayan 332 bin 855 kişinin sel, fırtına ve toprak kayması riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Tayfun nedeniyle şu ana kadar tespit edilen en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü sel bölgesinde bir aylık bir bebeğin kurtarılma görüntüleri felakete damga vurdu.

Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri, sadece bir aylık olan bebeği oldukça zor şartlarda bir leğene koyup azgın sularda zorlukla ilerleyerek güvenli bir alana ulaştırdı.

Ekiplerin bebek daha fazla zarar görmesin diye leğenin üzerine bir şemsiye yerleştirdiği görüldü. Bebeğin hayatını kurtaran ekip kurtarma operasyonunun ardından bölge halkından büyük takdir topladı.