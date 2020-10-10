Mucize kurtuluşun kahramanı Balıkçı Cemal o anları anlattı

Denizin içinde yaklaşık 4 saat mahsur kalan Balıkçı Cemal'i dalgıç polisleri kurtardı. Onu hayatta tutan ise hava boşluğuydu.

Mucize kurtuluşu anlattı

Batan tekneden sağ kurtulan ve saatlerce mahsur kaldığı hava boşluğu sayesinde yaşama tututan Balıkçı Cemal o anları CNN TÜRK'e anlattı. Balıkçı Cemal, "Deniz polislerin yardımıyla kurtuldum. 4 saat kaldım, çok şükür Allah'a. Kayığın altında kaldım. Bilincim yerinde. Botların yanındaki hava boşluğu var. Bu yüzden batma tehlikesi olmaz. Ben de orada bekledim. Sağolsun beni gelip kurtardılar. Polis ekiplerini gördüğümde çok sevindim. Ben o teknede aşçıydım. Arkadaşlar çalışırken ben yatıyordum. Alabora olan teknede ben içeride kaldım. Benim olduğum kamara su içindeydi. Polis arkadaşlar oksijen tüpü getirdi. 3 polis birden beni kurtarmaya geldi. Ben demire vurdum, onlardan gelen sesleri de duydum. Yüzme biliyorum ama kaldığım yerde o da yetmedi. Ölüm korkusu yaşadım. Bildiğim duaları okuyarak dört saat boyunca bekledim. Oradan çıkınca arkadaşlarımızı sordum. İki kişi vefat etmiş çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.







