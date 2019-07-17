Türkiye’deki ilk tüp bebeğin doğumunu sağlayan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Prof.Dr. Refik Çapanoğlu’nun eşi Nusret Çapanoğlu, uzun süredir yatarak tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle son günlerde durumu gittikçe ağırlaşan 91 yaşındaki Nusret Çapanoğlu 15 Temmuz Pazartesi günü hastane odasında vefat etti.

Nusret Çapanoğlu için bugün öğlende Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde kızı Alemtaç Çapanoğlu ve oğlu Rasim Çapanoğlu ile birlikte torunları Aslı Göksan, Turan Göksan, Sarp Oğuztöreli, Refik Çapanoğlu, Bora Çapanoğlu da hazır bulundu. Nusret Çapanoğlu, imam Ahmet Kuzgun’un kıldırdığı öğle namazının ardından İzmir Urla Eski Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlardan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Nusret Çapanoğlu’nun oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek "Oğlu ile Gemlik’te başlayan bir arkadaşlığım var. Denizci bir aileydi. Tüm yakınlarının başı sağolsun" diye konuştu.

DHA