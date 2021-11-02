Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen mücver tarifi, birçok sebzenin birleşmesiyle yapılan enfes bir lezzet. Peki, mücver nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız mücver tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MÜCVER TARİFİ

Mücver malzemeler

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

MÜCVER YAPILIŞI

İlk olarak mücver malzemelerini hazırlayalım. Kabakları soyarak rendenin iri kısmında rendeleyelim. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotu minik minik doğrayalım.

Kabak Mücver harcını hazırlayalım. Yumurtaları derince bir kaba alalım un ilave edilerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. Baharatları, suyunu iyice sıktığımız kabakları ve doğranmış dereotu, yeşil soğan ve maydanozu eklenerek karıştıralım. Mücver harcımız hazır.

Mücveri tavada pişirelim. Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ alalım, kabak karışımından bir kaşık dökelim. Mücverlerin her iki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş tabağa alalım. Kabak mücveri servis edelim.



