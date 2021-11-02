Mücver nasıl yapılır? MasterChef 1 Kasım mücver tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'ün sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar mücver tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette mücver tarifi araştırdı. Peki, mücver nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve hızlıca yapabileceğiniz mücver tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
02 Kasım 2021, Salı 10:24 Son Güncelleme:
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Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen mücver tarifi, birçok sebzenin birleşmesiyle yapılan enfes bir lezzet. Peki, mücver nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız mücver tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
MÜCVER TARİFİ
Mücver malzemeler
- 3 adet yumurta
- 3 adet kabak
- Yarım su bardağı un
- 2-3 dal yeşil soğan
- Yarım demet maydanoz
- Bir tutam dereotu
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
İlk olarak mücver malzemelerini hazırlayalım. Kabakları soyarak rendenin iri kısmında rendeleyelim. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotu minik minik doğrayalım.
Kabak Mücver harcını hazırlayalım. Yumurtaları derince bir kaba alalım un ilave edilerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. Baharatları, suyunu iyice sıktığımız kabakları ve doğranmış dereotu, yeşil soğan ve maydanozu eklenerek karıştıralım. Mücver harcımız hazır.
Mücveri tavada pişirelim. Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ alalım, kabak karışımından bir kaşık dökelim. Mücverlerin her iki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş tabağa alalım. Kabak mücveri servis edelim.