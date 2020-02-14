Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır?

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Mücver tarifi

Mücver malzemeleri

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demek maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Mücver yapılışı:

Kabaklar soyulur ve rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayın. Karıştırma kabına yumurtayı ve unu aktarın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Baharatları, suyu iyice sıkılmış kabakları, dereotunu, maydanozu ve yeşil soğanı ekleyip karıştırın. Teflon tavaya az miktar sıvı yağ ekleyip avuç içi kadar porsiyonları tavaya koyup mücverleri kızartın. Her iki tarafı da kızarttıktan sonra havlu kağıt serilmiş servis tabağına alın. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi yapın. Sıcak servis edin.