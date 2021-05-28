Türkiye Müdahale ediliyor! Boğaz trafiği askıya alındı

Müdahale ediliyor! Boğaz trafiği askıya alındı

Türkiye

Müdahale ediliyor! Boğaz trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

28 Mayıs 2021, Cuma 20:48 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.

AA

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