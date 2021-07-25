Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilan sayfasında verilen tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyeye ait 27 adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler ise yine sayfada verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.



