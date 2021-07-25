Türkiye Mudanya Belediyesi'ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecektir

Mudanya Belediyesi'ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecektir

Türkiye

Mudanya Belediyesi'ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecektir

Mudanya Belediyesi'ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecek. Belediye, ilan.gov.tr üzerinden ihale açacak.

25 Temmuz 2021, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilan sayfasında verilen tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyeye ait 27 adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacak.   

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler ise yine sayfada verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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