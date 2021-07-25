Mudanya Belediyesi'ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecektir
Mudanya Belediyesi'ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecek. Belediye, ilan.gov.tr üzerinden ihale açacak.
25 Temmuz 2021, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilan sayfasında verilen tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyeye ait 27 adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacak.
İhaleye katılacaklardan istenen belgeler ise yine sayfada verildi.
İlan sayfasına gitmek için tıklayın.
BUNLARI DA OKUYUN