Mudanya'da sahile vurdu, görenler şaşkına döndü!
Bursa Mudanya'da sahile vuran ve açık deniz balığı olarak bilinen dev orkinosu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi
Bursa'nın Mudanya ilçesi Demirhane mevkiinde sahile yaklaşık 100 kilo ağırlığında dev orkinos balığı vurdu. Balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Açık deniz balığı olan orkinosu deniz kıyısına çekmek için çaba sarf eden vatandaşlar, balığı hareket ettiremeyince durumu hemen Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi.
Çalışma sonrası dev orkinos balığı, bulunduğu yerden çıkarıldı.
DHA