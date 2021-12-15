Müebbet hapis cezasıyla aranıyordu! Otoparkta yakalandı

Denizli'de 1999 yılında öldürülen müteahhit İbrahim Çakar'ın katil zanlısı olarak yakalanan Yaşar Temel, cinayet suçundan tutuklandı. Yargılanma süresince tahliye edilen Temel hakkında mahkemece müebbet hapis cezası verildi. Temel'in cezası 4 yıl önce Yargıtay tarafından da onandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri, hakkındaki kesinleşmiş müebbet hapis cezası nedeniyle 4 yıldır aranan firari hükümlü Temel'in; Pamukkale ilçesinde bir otoparkta saklandığını belirledi. Dün, söz konusu otoparka operasyon düzenleyen polis ekipleri, Temel'i yakaladı. Gözaltına alınan Temel, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)



