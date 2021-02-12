İster iki renk isterseniz sade yapabileceğiniz tek porsiyonluk muffin kek tarifi enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muffin kek tarifi arıyor ya da muffin kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muffin kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Muffin kek tarifi

Muffin kek malzemeleri

2 adet yumurta

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağından biraz fazla süt

2 su bardağı un

1 kabartma tozu

1 vanilya

2 yemek kaşığı kakao

Muffin kek yapılışı

Yumurta ve şekeri köpürene dek çırpın. Süt ve yağı ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu elekten geçirip ekleyin. Tamamen karıştıktan sonra çok katı olursa az miktar süt ekleyerek açabilirsiniz. Karışımı cupcake kağıtlarına pay edin. Önceden ısınmış fırında 170 derecede pişirin.



