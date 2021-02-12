Yemek Muffin kek tarifi ve yapılışı: Muffin kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Muffin kek tarifi ve yapılışı: Muffin kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Muffin kek tarifi ve yapılışı: Muffin kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Minik yağlı kağıtlarda tek porsiyonluk ikram edeceğiniz muffin kek tarifi oldukça enfes bir lezzet. Farklı kek tarifi denemek isteyenler muffin kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz enfes muffin kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

12 Şubat 2021, Cuma 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İster iki renk isterseniz sade yapabileceğiniz tek porsiyonluk muffin kek tarifi enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muffin kek tarifi arıyor ya da muffin kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muffin kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Muffin kek tarifi

Muffin kek malzemeleri

  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağından biraz fazla şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağından biraz fazla süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 kabartma tozu
  • 1 vanilya
  • 2 yemek kaşığı kakao

Muffin kek yapılışı

Yumurta ve şekeri köpürene dek çırpın. Süt ve yağı ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu elekten geçirip ekleyin. Tamamen karıştıktan sonra çok katı olursa az miktar süt ekleyerek açabilirsiniz. Karışımı cupcake kağıtlarına pay edin. Önceden ısınmış fırında 170 derecede pişirin.

İlgili Haberler
Mikrodalgada kek tarifi ve yapılışı: Mikrodalgada kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?Mısır unlu kek tarifi ve yapılışı: Mısır unlu kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Havası da cool kendisi de: Berlin
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Serhat Doğramacı: Hikayem annemin bana satın alamadığı bir çikolatayla başladı
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sevgililer günü sofrası için öneriler