Muffin kek tarifi ve yapılışı: Muffin kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Minik yağlı kağıtlarda tek porsiyonluk ikram edeceğiniz muffin kek tarifi oldukça enfes bir lezzet. Farklı kek tarifi denemek isteyenler muffin kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz enfes muffin kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
12 Şubat 2021, Cuma 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İster iki renk isterseniz sade yapabileceğiniz tek porsiyonluk muffin kek tarifi enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muffin kek tarifi arıyor ya da muffin kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muffin kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Muffin kek tarifi
Muffin kek malzemeleri
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağından biraz fazla şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağından biraz fazla süt
- 2 su bardağı un
- 1 kabartma tozu
- 1 vanilya
- 2 yemek kaşığı kakao
Yumurta ve şekeri köpürene dek çırpın. Süt ve yağı ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu elekten geçirip ekleyin. Tamamen karıştıktan sonra çok katı olursa az miktar süt ekleyerek açabilirsiniz. Karışımı cupcake kağıtlarına pay edin. Önceden ısınmış fırında 170 derecede pişirin.
BUNLARI DA OKUYUN