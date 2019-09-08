Müfit Can Saçıntı kimdir? Müfit Can Saçıntı nereli ve hayatı
Oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı 1968’de dünyaya geldi. Birçok dizide rol aldı. Peki Müfit Can Saçıntı kimdir? Nerelidir? İşte Müfit Can Saçıntı'nin hayatı ve merak edilenler...
Müfit Can Saçıntı astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt‘ta, liseyi Kartal'da bitirdi.
Müfit Can Saçıntı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti.
İşte Müfit Can Saçıntı hakkında merak edilenler.
MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?
Müfit Can Saçıntı 1968'de Çorum'un ilçesi Sungurlu'da doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt‘ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında “Yarın”, ““Genç İnsan”, “Otomobil”, “Boom Müzik” gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.
1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı.
Televizyonlarda önce 1996 yılında önce Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te “Aranan Adam” adında bir gırgır programı yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.
2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu” adlı filmi yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.
“Kahrolsun Şey” adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından (Onur Mansiyonu) ödülüne değer görüldü.
Yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmler
Mandıra Filozofu (2014)
Mandıra Filozofu İstanbul (2015)
Yaşamak Güzel Şey (2017)
Babamın Ceketi (2018)
Yönetmenlik yaptığı diziler
(2013-2014) Doksanlar (2 bölüm)
(2011- ) Seksenler
Tiyatro oyunları
Keloğlan He-Man’e Karşı
Hangi Yüzle
Üç Baba Hasan
Öteki Türkiye
Oyunculuk yaptığı filmler
2018 – Babamın Ceketi
2017 – Yaşamak Güzel Şey
2015 – Mandıra Filozofu İstanbul
2014 – Mandıra Filozofu
2010 / 2012 – Çocuklar Duymasın
2011 – Seksenler
1997 – Kuşatma Altında Aşk
Senaryosunu Yazdığı Filmler
2018 – Babamın Ceketi
2017 – Yaşamak Güzel Şey
2013 – Çocuklar Duymasın
2011 / 2012 – Arka Sıradakiler
2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan
2010 – Bana Bunlarla Gel
2007 – Hayat Apartmanı
2005 – Emret Komutanım
2004 – Biz Boşanıyoruz
2004 – Şöhretler Kebapçısı
2002 – Şeytan Bunun Neresinde
2001 – Son
1998 – Güldüren Cazibe
2012 -2014 arasında Seksenler dizisini yönetti.