Müge Anlı’nın kendine has üslubuyla sunduğu Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programında pek çok cinayet vakasının çözülmesine katkıda bulunuldu, kayıp yakınları sevdiklerine kavuştu, aranılan kişilerin izlerine ulaşıldı. Diğer yandan program popülaritesiyle gündüz kuşağının en çok izlenen takip edilen ve en çok konuşulan ismi oldu. Ancak bugün (5 Temmuz) sabah ATV ekranlarında programın olmayışı Müge Anlı neden yok? Müge Anlı Tatlı ve Sert bitti mi, sezon finali mi yaptı? sorularına neden oldu…

MÜGE ANLI TATLI VE SERT NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı en son Büyükşen ailesi cinayetini çözmek için uğraşıyordu. Ancak program temmuz ayının gelmesiyle diğer pek çok program gibi sezon finaline girdi.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Televizyon dünyasında birçok dizi, program ve yarışma haziran ortalarında sezon finaline girerken, eylül ayı ortaları itibariyle de yeni sezon ile ekranlara gelmeye başlıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da 2 Temmuz Cuma günü itibariyle sezon finali yaptı. Yeniz sezonun ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor ancak program 2020 yılında ağustos ayı sonlarında yeni sezona başlamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.



